Беспредельщики (фильм, 2021) смотреть онлайн

Криминальный триллер о киприотах в Лондоне в стиле Гая Ричи с камео Винни Джонса и отсылками к «Илиаде». Платон Андинос заправляет клубом на севере Лондона, где собираются несколько поколений греческих иммигрантов, чтобы пить и предаваться азартным играм. Однажды он проигрывает крупную сумму одной из посетительниц клуба – Лоле. Теперь ему срочно нужно найти деньги, иначе ее бойфренд Уиллард Греб заберет причитающееся силой. Но Платону в поисках помогут его друзья-завсегдатаи клуба. Получится ли у них уложиться в срок – расскажет фильм «Беспредельщики» 2021 года, который можно посмотреть на Wink.

