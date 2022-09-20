Беспредельщики (фильм, 2021) смотреть онлайн

5.62021, The Bezonians
Триллер, Драма97 мин18+
О фильме
Криминальный триллер о киприотах в Лондоне в стиле Гая Ричи с камео Винни Джонса и отсылками к «Илиаде». Платон Андинос заправляет клубом на севере Лондона, где собираются несколько поколений греческих иммигрантов, чтобы пить и предаваться азартным играм. Однажды он проигрывает крупную сумму одной из посетительниц клуба – Лоле. Теперь ему срочно нужно найти деньги, иначе ее бойфренд Уиллард Греб заберет причитающееся силой. Но Платону в поисках помогут его друзья-завсегдатаи клуба. Получится ли у них уложиться в срок – расскажет фильм «Беспредельщики» 2021 года, который можно посмотреть на Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.4 IMDb
- СДРежиссёр
Саввас
Д. Майкл
- АКАктёр
Андреас
Каррас
- Актёр
Винни
Джонс
- СДАктёр
Саввас
Д. Майкл
- ДДАктёр
Джейсон
Дафф
- МСАктриса
Марина
Сиртис
- ЛБАктриса
Луис
Брэбин-Платт
- ДМАктриса
Дженни
Миллер
- КХАктёр
Кем
Хассан
- КСАктёр
Кристофер
Сиуреф
- ППАктёр
Питер
Поликарпу
- СДСценарист
Саввас
Д. Майкл
- Продюсер
Стивен
Пол
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ЧПМонтажёр
Чхирааг
Патель