Биография

Александр Карим — шведский актер, сценарист и продюсер. Родился в Хелсинборг 26 мая 1976 года. После окончания средней школы Александр пошел по стопам братьев и переехал в США, чтобы строить актерскую карьеру. В Лос-Анджелесе он поступил в городской колледж, где получил образование. Отучившись, Карим присоединился к театру «Гудзон». В 2000 году актер вернулся в родную Швецию и стал сниматься в кино. В 2021 году совместно с писательницей Камиллой Лэкберг выпустил аудиокнигу. В 2002 году Александр Карим сыграл главную роль в короткометражке «Малькольм», которая в итоге номинировалась на ряд кинопремий, в том числе на неделе критики в Каннах. С 2005 года активно снимается в сериалах, среди которых «Тиран» от FX, «Настоящие люди» и «Зло на допросе». В 2012 году сыграл у Кэтрин Бигелоу в фильме «Цель номер один», который номинировался на пять премий «Оскар».