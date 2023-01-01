Телохранитель на фрилансе (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Джон Сина, Элисон Бри и Кристиан Слэйтер в комедийном боевике «Телохранитель на фрилансе» — фильм от режиссера «Заложницы» о бывшем спецназовце, которому приходится охранять журналистку и президента южноамериканской страны.
Мэйсон — обычный юрист, которому смертельно надоело все вокруг. Когда-то он был спецназовцем, но после очередной операции, которая закончилась особенно трагично, решил оставить полную опасностей и приключений жизнь и остепениться. Теперь же он не может отделаться от ощущения, что создан совсем для другого. К счастью, его бывший сослуживец, а теперь владелец частной военной компании нанимает его на пустяковую подработку — нужно сопроводить журналистку Клэр Уэллингтон на интервью с Хуаном Венегасом, президентом страны Палдония в Южной Америке. Вот только вскоре после того, как все трое встречаются, на территории государства начинается военный переворот. Теперь Мэйсону придется вспомнить свои боевые навыки и защитить не только Уэллингтон, но и президента, с которым у него давние счеты.
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Информация
Рейтинг
- ПМРежиссёр
Пьер
Морель
- ДСАктёр
Джон
Сина
- ЭБАктриса
Элисон
Бри
- ХПАктёр
Хуан
Пабло Раба
- Актёр
Кристиан
Слэйтер
- Актриса
Элис
Ив
- Актёр
Мартон
Чокаш
- СЭАктёр
Себастьян
Эслава
- ММАктриса
Молли
Макканн
- МКАктёр
Маурисио
Кухар
- ДВАктёр
Диего
Васкес
- ДЛСценарист
Джейкоб
Ленц
- ДЛПродюсер
Джейкоб
Ленц
- КТПродюсер
Кристофер
Туффин
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- КТМонтажёр
Крис
Тоник
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- ЭЛКомпозитор
Эллиот
Люн
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли