Телохранитель на фрилансе (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Джон Сина, Элисон Бри и Кристиан Слэйтер в комедийном боевике «Телохранитель на фрилансе» — фильм от режиссера «Заложницы» о бывшем спецназовце, которому приходится охранять журналистку и президента южноамериканской страны.



Мэйсон — обычный юрист, которому смертельно надоело все вокруг. Когда-то он был спецназовцем, но после очередной операции, которая закончилась особенно трагично, решил оставить полную опасностей и приключений жизнь и остепениться. Теперь же он не может отделаться от ощущения, что создан совсем для другого. К счастью, его бывший сослуживец, а теперь владелец частной военной компании нанимает его на пустяковую подработку — нужно сопроводить журналистку Клэр Уэллингтон на интервью с Хуаном Венегасом, президентом страны Палдония в Южной Америке. Вот только вскоре после того, как все трое встречаются, на территории государства начинается военный переворот. Теперь Мэйсону придется вспомнить свои боевые навыки и защитить не только Уэллингтон, но и президента, с которым у него давние счеты.



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