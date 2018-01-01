Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Спящие псы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Спящие псы»

Режиссёры

Адам Купер

Adam Cooper
Режиссёр

Актёры

Рассел Кроу

Russell Crowe
АктёрRoy Freeman
Карен Гиллан

Karen Gillan
АктрисаLaura Baines / Elizabeth Westlake
Мартон Чокаш

Marton Csokas
АктёрDr. Joseph Wieder (в титрах: M&aacute;rton Cs&oacute;k&aacute;s)
Томми Флэнаган

Tommy Flanagan
АктёрJimmy Remis
Томас М. Райт

Thomas M. Wright
АктёрWayne Devereaux
Гарри Гринвуд

Harry Greenwood
АктёрRichard Finn
Пачаро Мзембе

Pacharo Mzembe
АктёрIsaac Samuel
Линн Гилмартин

Lynn Gilmartin
АктрисаDiane Lynch
Паула Арунделл

Paula Arundell
АктрисаSusan Avery
Элизабет Блэкмор

Elizabeth Blackmore
АктрисаDana Finn

Сценаристы

Адам Купер

Adam Cooper
Сценарист
Билл Колладж

Bill Collage
Сценарист

Продюсеры

Билл Колладж

Bill Collage
Продюсер
Дебора Гловер

Deborah Glover
Продюсер
Арун Кумар

Arun Kumar
Продюсер
Пуйа Шахбазян

Pouya Shahbazian
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Вероника Саркисова

Актриса дубляжа
Денис Некрасов

Актёр дубляжа
Андрей Гриневич

Актёр дубляжа
Александр Воронов

Актёр дубляжа

Художники

Зед Драгойлович

Zed Dragojlovich
Художник

Монтажёры

Мэтт Вилла

Matt Villa
Монтажёр

Операторы

Бен Нотт

Ben Nott
Оператор

Композиторы

Дэвид Хиршфелдер

David Hirschfelder
Композитор