Неистовый
Wink
Фильмы
Неистовый
8.12020, Unhinged
Боевики, Триллеры86 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Неистовый (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Нет ничего опаснее человека, доведенного до точки кипения. Особенно, если жизнь обошлась с ним несправедливо и теперь ему нечего терять. Именно таким оказывается водитель автомобиля, с которым повздорила на дороге обычная мать-одиночка, не подозревая, что нажила себе безжалостного врага.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неистовый»

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