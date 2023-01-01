Небеса в огне (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Японскую невесту по имени Мидори похищают во время медового месяца в качестве заложницы при ограблении банка в Сиднее. Как свидетельницу (она увидела грабителей без масок), ее ждет верная смерть, но ее спасает Колин, водитель машины «ухода».
Защищая Мидори, Колин убивает младшего брата главаря банды, вызывая на себя гнев и месть Махуда и его крутого отца Бурджана. Защищая хрупкую женщину, уходя от погони гангстеров и мужа, Колин и Мидори несутся через всю страну и в пути страстно влюбляются друг в друга...
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- КЛРежиссёр
Крэйг
Лахифф
- Актёр
Рассел
Кроу
- ЮКАктриса
Юки
Кудо
- КИАктёр
Кэндзи
Исомура
- РБАктёр
Рэй
Баррет
- РМАктёр
Роберт
Маммоне
- ПГАктёр
Петру
Георгиу
- ЭФАктёр
Энтони
Фелан
- МДАктёр
Мэтью
Дукански
- КХАктёр
Колин
Хэй
- СПАктриса
Сьюзэн
Прайор
- НКАктёр
Норман
Кэй
- КФАктриса
Кейт
Фицпэтрик
- КХАктёр
Куни
Хасимото
- СКАктёр
Сальваторе
Коко
- КДАктёр
Кристофер
Дункан
- ЛНСценарист
Луис
Наура
- АКПродюсер
Аль
Кларк
- ХЛПродюсер
Хелен
Лик
- КЛПродюсер
Крэйг
Лахифф
- ХБХудожник
Хью
Бэйтап
- ДСМонтажёр
Джон
Скотт
- МЭКомпозитор
Майкл
Эткинсон