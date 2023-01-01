Небеса в огне
Wink
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Небеса в огне
8.11997, Heaven's Burning
Боевики, Триллеры94 мин16+

Небеса в огне (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Японскую невесту по имени Мидори похищают во время медового месяца в качестве заложницы при ограблении банка в Сиднее. Как свидетельницу (она увидела грабителей без масок), ее ждет верная смерть, но ее спасает Колин, водитель машины «ухода».

Защищая Мидори, Колин убивает младшего брата главаря банды, вызывая на себя гнев и месть Махуда и его крутого отца Бурджана. Защищая хрупкую женщину, уходя от погони гангстеров и мужа, Колин и Мидори несутся через всю страну и в пути страстно влюбляются друг в друга...

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Небеса в огне»

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