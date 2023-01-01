Небеса в огне (фильм, 1997) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Японскую невесту по имени Мидори похищают во время медового месяца в качестве заложницы при ограблении банка в Сиднее. Как свидетельницу (она увидела грабителей без масок), ее ждет верная смерть, но ее спасает Колин, водитель машины «ухода».



Защищая Мидори, Колин убивает младшего брата главаря банды, вызывая на себя гнев и месть Махуда и его крутого отца Бурджана. Защищая хрупкую женщину, уходя от погони гангстеров и мужа, Колин и Мидори несутся через всю страну и в пути страстно влюбляются друг в друга...



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