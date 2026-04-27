Бывший чемпион смешанных единоборств должен вспомнить старые навыки, чтобы выйти на ринг и спасти семью от банкротства. Вдохновляющая драма «Бой со зверем» — фильм о справедливости и воле к победе с Расселом Кроу и Люком Хемсвортом.



10 лет назад молодой боец MMA Паттон Джеймс под началом тренера Сэмми победил действующего чемпиона Ксавьера Грау. Но череда трагических событий заставила Паттона оставить ринг: теперь он плавает на рыболовецком траулере, пытаясь прокормить семью, в которой скоро будет пополнение. Спустя года жизнь дает Паттону еще один шанс сразиться с соперником за большой гонорар. Теперь бывшему бойцу предстоит помириться с тренером и за рекордные сроки привести себя в форму.



Сможет ли Паттон достойно встретить вызов, вы увидите, если будете смотреть фильм «Бой со зверем» (2026) на Wink.

