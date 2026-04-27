Бой со зверем (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
Бывший чемпион смешанных единоборств должен вспомнить старые навыки, чтобы выйти на ринг и спасти семью от банкротства. Вдохновляющая драма «Бой со зверем» — фильм о справедливости и воле к победе с Расселом Кроу и Люком Хемсвортом.
10 лет назад молодой боец MMA Паттон Джеймс под началом тренера Сэмми победил действующего чемпиона Ксавьера Грау. Но череда трагических событий заставила Паттона оставить ринг: теперь он плавает на рыболовецком траулере, пытаясь прокормить семью, в которой скоро будет пополнение. Спустя года жизнь дает Паттону еще один шанс сразиться с соперником за большой гонорар. Теперь бывшему бойцу предстоит помириться с тренером и за рекордные сроки привести себя в форму.
Сможет ли Паттон достойно встретить вызов, вы увидите, если будете смотреть фильм «Бой со зверем» (2026) на Wink.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Боевик, Драма
КачествоFull HD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
- ТЭРежиссёр
Тайлер
Эткинс
- ДМАктёр
Дэниэл
Макферсон
- БФАктёр
Брен
Фостер
- МААктёр
Моджиан
Ариа
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актёр
Люк
Хемсворт
- МНАктёр
Мэтью
Нэйбл
- КГАктриса
Келли
Гейл
- НФАктёр
Нэйтан
Филлипс
- ДБАктёр
Джордж
Бёрджесс
- ЭМАктриса
Элиза
Матенгу
- ККАктёр
Каллэн
Колли
- Сценарист
Рассел
Кроу
- ДШПродюсер
Джон
Шварц
- МШПродюсер
Майкл
Шварц
- СХХудожник
Сэм
Хоббс
- ТЕМонтажёр
Тодд
Е. Миллер
- ТЛОператор
Томаз
Лабанка
- БККомпозитор
Брайан
Кашиа