Подлинная история банды Келли
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Подлинная история банды Келли

Подлинная история банды Келли (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

6.92019, True History of the Kelly Gang
Криминал, Биография120 мин18+

О фильме

От одного упоминания Неда Келли дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях слагали легенды, а за его голову была назначена огромная награда. Один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории, которого многие считали благородным разбойником и реальным Робином Гудом.

Страна
Великобритания, Франция, Австралия
Жанр
Криминал, Драма, Биография
Качество
Full HD, SD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Подлинная история банды Келли»