Подлинная история банды Келли (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
6.92019, True History of the Kelly Gang
Криминал, Биография120 мин18+
О фильме
От одного упоминания Неда Келли дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях слагали легенды, а за его голову была назначена огромная награда. Один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории, которого многие считали благородным разбойником и реальным Робином Гудом.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДКРежиссёр
Джастин
Курзель
- Актёр
Джордж
Маккэй
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актёр
Николас
Холт
- ЭДАктриса
Эсси
Дэвис
- ДКАктёр
Джейкоб
Коллинс-Леви
- ШКАктёр
Шон
Кинэн
- Актриса
Томасин
Маккензи
- Актёр
Чарли
Ханнэм
- Актриса
Клаудия
Карван
- МУАктёр
Марлон
Уильямс
- ШГСценарист
Шон
Грант
- ПКСценарист
Питер
Кэри
- ДКПродюсер
Джастин
Курзель
- ХФПродюсер
Хэл
Фогель
- ЛУПродюсер
Лиз
Уоттс
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ЭВОператор
Эри
Вегнер
- ДККомпозитор
Джед
Курзель