Подлинная история банды Келли (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

От одного упоминания Неда Келли дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях слагали легенды, а за его голову была назначена огромная награда. Один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории, которого многие считали благородным разбойником и реальным Робином Гудом.

