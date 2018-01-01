WinkФильмыТерритория злаАктёры и съёмочная группа фильма «Территория зла»
Актёры и съёмочная группа фильма «Территория зла»
Режиссёры
Актёры
АктёрAF Sgt. JJ Kinney
Лиам ХемсвортLiam Hemsworth
АктёрAF Capt. Eddie Grimm 'Reaper'
Рассел КроуRussell Crowe
АктёрSgt. Abell
Люк ХемсвортLuke Hemsworth
АктёрSgt. Bishop
Рики УиттлRicky Whittle
АктёрMaster Sgt. John 'Sugar' Sweet
Майло ВентимильяMilo Ventimiglia
АктёрColonel Duz Packett
Дэниэл МакферсонDaniel MacPherson
АктёрSaeed Hashimi
Роберт РабияRobert Rabiah
АктёрVictor Petrov
Джек ФинстерерJack Finsterer
АктёрBearded Man