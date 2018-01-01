Wink
Фильмы
Территория зла
Актёры и съёмочная группа фильма «Территория зла»

Актёры и съёмочная группа фильма «Территория зла»

Режиссёры

Уильям Юбэнк

Уильям Юбэнк

William Eubank
Режиссёр

Актёры

Лиам Хемсворт

Лиам Хемсворт

Liam Hemsworth
АктёрAF Sgt. JJ Kinney
Рассел Кроу

Рассел Кроу

Russell Crowe
АктёрAF Capt. Eddie Grimm 'Reaper'
Люк Хемсворт

Люк Хемсворт

Luke Hemsworth
АктёрSgt. Abell
Рики Уиттл

Рики Уиттл

Ricky Whittle
АктёрSgt. Bishop
Майло Вентимилья

Майло Вентимилья

Milo Ventimiglia
АктёрMaster Sgt. John 'Sugar' Sweet
Дэниэл Макферсон

Дэниэл Макферсон

Daniel MacPherson
АктёрColonel Duz Packett
Роберт Рабия

Роберт Рабия

Robert Rabiah
АктёрSaeed Hashimi
Джек Финстерер

Джек Финстерер

Jack Finsterer
АктёрVictor Petrov
Крис Мастерс Мах

Крис Мастерс Мах

Chris Masters Mah
АктёрBearded Man

Сценаристы

Уильям Юбэнк

Уильям Юбэнк

William Eubank
Сценарист

Продюсеры

Адам Бисли

Адам Бисли

Adam Beasley
Продюсер
Уильям Юбэнк

Уильям Юбэнк

William Eubank
Продюсер
Эрианн Фрайзер

Эрианн Фрайзер

Arianne Fraser
Продюсер
Майкл Джефферсон

Майкл Джефферсон

Michael Jefferson
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Рубцов

Евгений Рубцов

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Олег Куценко

Актёр дубляжа
Антон Морозов

Антон Морозов

Актёр дубляжа
Михаил Филиппов

Михаил Филиппов

Актёр дубляжа
Антон Эльдаров

Антон Эльдаров

Актёр дубляжа

Композиторы

Брэндон Робертс

Брэндон Робертс

Brandon Roberts
Композитор