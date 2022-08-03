Кража в музее (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Кража в музее
Кража в музее
8.12008, The Maiden Heist
Комедия, Криминал86 мин12+

О фильме

Сюжет комедии разворачивается вокруг трех охранников музея, которые разрабатывают план кражи картин, полюбившихся им за годы работы, но которые хотят передать в другой музей.

