Тепловой удар (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.22013, Heatstroke
Боевик, Триллер87 мин18+
О фильме
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ЭПРежиссёр
Эвелин
Пурселл
- Актёр
Стивен
Дорфф
- Актриса
Светлана
Меткина
- МУАктриса
Мэйси
Уильямс
- Актёр
Петер
Стормаре
- УГАктёр
Уоррик
Грайр
- КХАктёр
Кэлвин
Хейуорд
- ЖВАктриса
Жанна
Вильгельм
- ДААктёр
Денизхан
Акбаба
- ЭРАктёр
Эндрю
Ру
- ЭПСценарист
Эвелин
Пурселл
- Продюсер
Дэвид
Ланкастер
- Продюсер
Мишель
Литвак
- ГМПродюсер
Гари
Майкл Уолтерс
- БНОператор
Бен
Нотт
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер