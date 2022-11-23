Тепловой удар
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Тепловой удар

Тепловой удар (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.22013, Heatstroke
Боевик, Триллер87 мин18+

О фильме

Семейная поездка-сафари по пустыне омрачается убийством главы семейства. Встреча с браконьерами заставляет оставшихся в живых мачеху и падчерицу бороться за свои жизни.

Страна
ЮАР, США, Германия
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
4.8 IMDb