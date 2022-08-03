Гнев (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Завязавший с криминалом мужчина выходит на тропу войны с русской мафией чтобы отомстить за смерть дочери. Фильм «Гнев» — остросюжетный боевик с Николасом Кейджем о цикле насилия.



Когда-то Пол Магуаер вращался в криминальных кругах, но с тех пор многое изменилосьи, и теперь он пытается жить честно. У него есть хорошая работа, любимая жена Мелисса и дочь-подросток Кейтлин. Но вот однажды Кейтлин похищают неизвестные, ворвавшиеся в дом Магуаера, пока он был на романтическом ужине с женой. Чтобы найти виновных, Пол вновь связывается со старыми друзьями, а вскоре после этого тело Кейтлин находят в парке. Анализ ранений показывает, что она была убита из пистолета модели ТТ, а значит в деле замешана русская мафия. Пол начинает мстить, однако никак не может приблизиться к разгадке тайны смерти дочери.



