Гнев (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Завязавший с криминалом мужчина выходит на тропу войны с русской мафией чтобы отомстить за смерть дочери. Фильм «Гнев» — остросюжетный боевик с Николасом Кейджем о цикле насилия.
Когда-то Пол Магуаер вращался в криминальных кругах, но с тех пор многое изменилосьи, и теперь он пытается жить честно. У него есть хорошая работа, любимая жена Мелисса и дочь-подросток Кейтлин. Но вот однажды Кейтлин похищают неизвестные, ворвавшиеся в дом Магуаера, пока он был на романтическом ужине с женой. Чтобы найти виновных, Пол вновь связывается со старыми друзьями, а вскоре после этого тело Кейтлин находят в парке. Анализ ранений показывает, что она была убита из пистолета модели ТТ, а значит в деле замешана русская мафия. Пол начинает мстить, однако никак не может приблизиться к разгадке тайны смерти дочери.
К чему приведет его слепая ярость, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Гнев» онлайн на Wink.
Рейтинг
- ПКРежиссёр
Пако
Кабесас
- Актёр
Николас
Кейдж
- РНАктриса
Рэйчел
Николс
- МРАктёр
Макс
Райан
- ММАктёр
Майкл
МакГрэйди
- Актёр
Петер
Стормаре
- Актёр
Павел
Лычников
- ПКАктёр
Патрис
Колс
- МФАктёр
Макс
Фаулер
- ОПАктриса
Обри
Пиплз
- ДФАктёр
Джек
Фалахи
- ДЭСценарист
Джим
Эгнью
- ШКСценарист
Шон
Келлер
- ММПродюсер
Майкл
Мендельсон
- РРПродюсер
Ричард
Рионда Дель Кастро
- ДЭПродюсер
Джим
Эгнью
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- КРХудожник
Коллин
Редмонд
- РАМонтажёр
Роберт
А. Ферретти
- АСОператор
Анджей
Секула
- ЛЭКомпозитор
Лорен
Эйкем