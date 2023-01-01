Биография

Павел Лычников — российский и американский актер кино и театра. Родился в Москве 16 февраля 1967 года. Сразу после выпуска из школы будущий актер поступил в ГИТИС. В процессе обучения активно участвовал в спектаклях по произведениям русских классиков. В 1991 году переехал в США, где начал реализовывать амбиции. Заручившись поддержкой своего учителя Гэри Остина, Павел Лычников получил первую роль в зарубежном многосерийном проекте «Полиция Нью-Йорка», а также сыграл телеграфиста Блазанова в сериале «Дедвуд». Вскоре актер исполнил большую роль в фильме «Рабство» режиссера Марко Кройцпайнтнера. Эпизодически появлялся в популярных сериалах «Очень странные дела», «Бесстыжие» и «Теория большого взрыва». Отечественные проекты также числятся в его творческой биографии: Лычников сыграл в драматической картине «Родина» и комедийном сериале «Физрук».