Биография

Дэвид Уоршофски – актер американского кино. Артист снимается в популярных фильмах и сериалах, работает в театре, принимает участие в телевизионных проектах. Имя при рождении Дэвид А. Уорнер позже сменил на родовую фамилию семьи Уоршофски. Дэвид Уоршофски по национальности еврей. Он был рожден в Сан-Франциско в Америке, в 1961 году, 23 февраля. Среднюю школу окончил в Саратоге, затем увлекся творчеством и поступил в школу искусств в Нью-Йорке. После успешного окончания обучения, он начал работу на телевидении. Дэвид Уоршофски женат, с супругой Кристиной Леар и ребенком они проживают в Калифорнии. Началась карьера Дэвида Уоршофски с роли со съемок в экранизации романа «Последний выход в Бруклин» в 1989 году. Дальше последовало приглашение для съемок в картине «Семейный бизнес». В течение следующих десяти лет актер работал в очень плотном графике, исполняя эпизодические роли в популярных американских фильмах. В фильмографии артиста более 70 ролей в кино. В списке работ Дэвида Уоршофски фильмы и сериалы, известные во всем мире: «Клан Сопрано», «Друзья», «Закон и порядок», «Менталист», «Тарзан», «Числа», «Коллекционер костей», «Будущее», «Маленькие птички», «Иллюзия обмана».