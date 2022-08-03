Кража
Wink
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Кража
7.52017, Larceny
Боевик, Триллер83 мин18+

Кража (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Агенты ЦРУ вербуют бывшего профессионального вора, чтобы вскрыть сейф в мексиканской тюрьме. Однако вместо украденных данных, о которых шла речь, там оказываются деньги местного наркобарона. Естественно, тот не намерен лишаться честно нажитых миллионов, поэтому отдаeт приказ своим головорезам начать штурм тюрьмы.

Страна
США, Мексика
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кража»