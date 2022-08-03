Кража (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Агенты ЦРУ вербуют бывшего профессионального вора, чтобы вскрыть сейф в мексиканской тюрьме. Однако вместо украденных данных, о которых шла речь, там оказываются деньги местного наркобарона. Естественно, тот не намерен лишаться честно нажитых миллионов, поэтому отдаeт приказ своим головорезам начать штурм тюрьмы.
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
3.5 IMDb
- РЭРежиссёр
Р.
Эллис Фрэзиер
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Луис
Мэндилор
- АСАктёр
Айзек
С. Синглтон мл.
- ЖОАктриса
Жослин
Осорио
- ФЛАктёр
Фабиан
Лопес
- ММАктёр
Маурисио
Мендоса
- ЭДАктёр
Эдди
Дж. Фернандес
- КВАктриса
Клаудия
Вилла Ирибе
- ТААктриса
Токтам
Абузари
- ББСценарист
Бен
Бадд
- ШГСценарист
Шолом
Гельт
- СВСценарист
Скотт
Виндхаузер
- ЯБПродюсер
Яков
Бреслер
- РЭПродюсер
Р.
Эллис Фрэзиер
- ДНПродюсер
Джастин
Несбитт
- АНАктёр дубляжа
Анатолий
Нокс
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ЭНХудожница
Эшли
Николь Аллен
- КВМонтажёр
Катерина
Валенти
- ХРОператор
Хорхе
Роман