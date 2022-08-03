Кража (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Агенты ЦРУ вербуют бывшего профессионального вора, чтобы вскрыть сейф в мексиканской тюрьме. Однако вместо украденных данных, о которых шла речь, там оказываются деньги местного наркобарона. Естественно, тот не намерен лишаться честно нажитых миллионов, поэтому отдаeт приказ своим головорезам начать штурм тюрьмы.

