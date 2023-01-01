7.91991, Cover-Up
Боевики, Триллеры88 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Черный октябрь (фильм, 1991) смотреть онлайн
Сюжет
Американский журналист Майк Андерсен пытается докопаться до истины в истории нападения на пост ВМС США возле Тель-Авива. Очень скоро Андерсон понимает, что его жизнь в опасности, так как выясняет, что нападение террористов на американскую военную базу - это всего лишь «дымовая завеса», прикрытие, которое должно отвлечь внимание от гораздо более значительной угрозы. Убийцы открывают на Андерсона настоящую охоту, чтобы помешать отважному журналисту раскрыть все правду и остановить чудовищную диверсию, которую террористы - религиозные фанатики специально приурочили к Страстной Пятнице и которая может привести к третьей мировой войне.
Черный октябрь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаИзраиль, Великобритания
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Триллеры
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.4 IMDb
- МКРежиссёр
Мэнни
Кото
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- ЛГАктёр
Луис
Госсет мл.
- ЛБАктриса
Лиза
Беркли
- ДФАктёр
Джон
Финн
- ДКАктёр
Джил
Копел
- ХРАктёр
Ховард
Рипп
- ОЛАктёр
Офер
Лехави
- ЗЗАктёр
Задок
Зарум
- ОНАктёр
Орен
Ниман
- БДАктёр
Брюс
Дэниэл Дикер
- УТСценарист
Уильям
Тэннен
- ЯКПродюсер
Якоб
Коцки
- ДБПродюсер
Джейн
Барклай
- БМПродюсер
Боб
Мисиоровски
- ФАМонтажёр
Фриман
А. Дейвис
- ДГОператор
Давид
Гурфинкель