Черный октябрь (фильм, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

Американский журналист Майк Андерсен пытается докопаться до истины в истории нападения на пост ВМС США возле Тель-Авива. Очень скоро Андерсон понимает, что его жизнь в опасности, так как выясняет, что нападение террористов на американскую военную базу - это всего лишь «дымовая завеса», прикрытие, которое должно отвлечь внимание от гораздо более значительной угрозы. Убийцы открывают на Андерсона настоящую охоту, чтобы помешать отважному журналисту раскрыть все правду и остановить чудовищную диверсию, которую террористы - религиозные фанатики специально приурочили к Страстной Пятнице и которая может привести к третьей мировой войне.



Черный октябрь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.