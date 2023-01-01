Черный октябрь
Wink
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Черный октябрь
7.91991, Cover-Up
Боевики, Триллеры88 мин18+
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Черный октябрь (фильм, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

Американский журналист Майк Андерсен пытается докопаться до истины в истории нападения на пост ВМС США возле Тель-Авива. Очень скоро Андерсон понимает, что его жизнь в опасности, так как выясняет, что нападение террористов на американскую военную базу - это всего лишь «дымовая завеса», прикрытие, которое должно отвлечь внимание от гораздо более значительной угрозы. Убийцы открывают на Андерсона настоящую охоту, чтобы помешать отважному журналисту раскрыть все правду и остановить чудовищную диверсию, которую террористы - религиозные фанатики специально приурочили к Страстной Пятнице и которая может привести к третьей мировой войне.

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Информация

Страна
Израиль, Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.4 IMDb