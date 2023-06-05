Ретроград (фильм, 2004) смотреть онлайн бесплатно

Будущее. Планета Земля. Гибнущее человечество бессильно перед безжалостной чумой, уже два века свирепствующей на земном шаре. Используя новейшие достижения науки, спецназ под командованием Джона Фостера отправляется в прошлое, чтобы во льдах Арктики помешать ученым-полярникам войти в контакт с осколками зараженного метеорита и уничтожить эпидемию в зародыше.



Но бунт в экипаже посланцев из будущего срывает планы экспедиции. Когда тяжело раненного Фостера спасают полярники, он, к своему ужасу, понимает, что ситуация близка к катастрофе - инопланетный вирус нашел свою первую жертву, и к тому же, у Фостера появился новый враг - Долтон, который вернулся в прошлое, чтобы распорядиться вирусом по-своему…

