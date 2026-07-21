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Wink
Росс В. Кларксон
Росс В. Кларксон
Ross W. Clarkson
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Карьера
Режиссёр, Сценарист, Оператор
Дата рождения
11 января 1963 г.
(63 года)
Фильмография
Все
Режиссёр
Сценарист
Оператор
Режиссёр
8.0
На расстоянии удара
2024
, 105 мин
Бесплатно
Сценарист
8.0
На расстоянии удара
2024
, 105 мин
Бесплатно
Оператор
8.0
На расстоянии удара
2024
, 105 мин
Бесплатно
7.4
Год отпуска
2023
, 96 мин
Бесплатно
7.6
Мисс Уиллоби и книжная лавка с привидениями
2021
, 91 мин
Бесплатно
8.4
Ниндзя
2009
, 82 мин
Бесплатно
8.2
Механик
2005
, 90 мин
Бесплатно