Мисс Уиллоби и книжная лавка с привидениями (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Интригующий детектив об университетской преподавательнице, которая берется помочь друзьям семьи, столкнувшимся с паранормальными явлениями. Элизабет Уиллоби стала сиротой, когда была еще совсем девочкой. Она унаследовала шикарное семейное имение, а воспитывал ее бывший американский морпех Роберт Уиндзор. Под его руководством девушка изучала историю, литературу, а также военную стратегию, параллельно осваивая боевые искусства, а теперь стала специалисткой по древним цивилизациям и работает в университете. Однажды мисс Уиллоби звонят Оливер и Хелен Дикинсы, которые подозревают, что их лавку антикварных книг облюбовали призраки. Они знают — Элизабет никогда не откажется от запутанного дела, и только она может докопаться до правды и понять, что же происходит на самом деле.



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