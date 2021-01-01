Мисс Уиллоби и книжная лавка с привидениями (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Интригующий детектив об университетской преподавательнице, которая берется помочь друзьям семьи, столкнувшимся с паранормальными явлениями. Элизабет Уиллоби стала сиротой, когда была еще совсем девочкой. Она унаследовала шикарное семейное имение, а воспитывал ее бывший американский морпех Роберт Уиндзор. Под его руководством девушка изучала историю, литературу, а также военную стратегию, параллельно осваивая боевые искусства, а теперь стала специалисткой по древним цивилизациям и работает в университете. Однажды мисс Уиллоби звонят Оливер и Хелен Дикинсы, которые подозревают, что их лавку антикварных книг облюбовали призраки. Они знают — Элизабет никогда не откажется от запутанного дела, и только она может докопаться до правды и понять, что же происходит на самом деле.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыПриключения, Криминал, Детективы
Рейтинг
- БУРежиссёр
Брэд
Уотсон
- НКАктриса
Натали
Кокс
- КГАктёр
Келси
Грэммер
- ЛБАктриса
Луиз
Бангей
- ТФАктриса
Тара
Фитцджеральд
- СЭАктёр
Стивен
Элдер
- ККАктриса
Кэролайн
Квентин
- НДАктёр
Николас
Джонс
- УЭАктёр
Уэйн
Энтони Гордон
- БЛАктриса
Бхавна
Лимбачья
- МБАктёр
Марк
Баннерман
- КВСценарист
Кейт
Вуд
- ДРСценарист
Джош
Риджвей
- ФМСценарист
Филиппе
Мартинес
- КБПродюсер
Кирсти
Белл
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гассан
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- АМАктёр дубляжа
Артем
Маликов
- БУМонтажёр
Брэд
Уотсон
- РВОператор
Росс
В. Кларксон
- АЛКомпозитор
Адам
Лэнгстон