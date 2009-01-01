Фильм Ниндзя (2009)

О фильме
Соскучились по классическим западным боевикам в азиатском антураже? Тогда предлагаем смотреть фильм «Ниндзя» онлайн — легендарная картина со Скоттом Эдкинсом.
«Ниндзя» — это классический боевик, рассказывающий о мастере боевых искусств Кейси. Герой отправляется в Токио, чтобы защитить древний артефакт от зловещих сил. Его путь полон опасностей: Кейси сталкивается с могущественными врагами и раскрывает тайны, связанные с его прошлым. Фильм впечатляет захватывающими боевыми сценами, мастерски поставленными трюками и интригующим сюжетом.
Если вам нравятся истории о воинах, чья честь и навыки стоят на первом месте, «Ниндзя» — отличный выбор для просмотра. Фильм «Ниндзя» смотреть онлайн можно на Wink.
- АФРежиссёр
Айзек
Флорентайн
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- ЦИАктёр
Цуёси
Ихара
- МХАктриса
Мика
Хидзии
- ТДАктёр
Тодд
Дженсен
- ТИАктёр
Того
Игава
- ГХАктёр
Гэррик
Хэйгон
- ВГАктёр
Валентин
Ганев
- АСАктёр
Атанас
Сребрев
- ФДАктёр
Фумио
Демура
- МХСценарист
Майкл
Херст
- БДСценарист
Боаз
Дэвидсон
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- ДЛПродюсер
Дэнни
Лернер
- ЛУПродюсер
Лес
Уэлдон
- ДДПродюсер
Дэнни
Димборт
- РВОператор
Росс
В. Кларксон