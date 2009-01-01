Фильм Ниндзя (2009)

Соскучились по классическим западным боевикам в азиатском антураже? Тогда предлагаем смотреть фильм «Ниндзя» онлайн — легендарная картина со Скоттом Эдкинсом.



«Ниндзя» — это классический боевик, рассказывающий о мастере боевых искусств Кейси. Герой отправляется в Токио, чтобы защитить древний артефакт от зловещих сил. Его путь полон опасностей: Кейси сталкивается с могущественными врагами и раскрывает тайны, связанные с его прошлым. Фильм впечатляет захватывающими боевыми сценами, мастерски поставленными трюками и интригующим сюжетом.



Если вам нравятся истории о воинах, чья честь и навыки стоят на первом месте, «Ниндзя» — отличный выбор для просмотра. Фильм «Ниндзя» смотреть онлайн можно на Wink.



Ниндзя смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.