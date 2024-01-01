7.92024, The Last Kumite
Боевики105 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
На расстоянии удара (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Легендарного бойца Майкла Риверса шантажируют, заставляя принять участие в международном турнире, где участвуют опытнейшие и опасные спортсмены. Он должен одержать победу, чего бы это ни стоило, иначе он рискует больше никогда не увидеть свою дочь.
На расстоянии удара смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- СФРежиссёр
Сэм
Фёрстенберг
- РВРежиссёр
Росс
В. Кларксон
- МЛАктёр
Матис
Ландвер
- МХАктёр
Маттиас
Хьюз
- КМАктёр
Курт
МакКинни
- РНАктёр
Ричард
Нортон
- ББАктёр
Билли
Блэнкс
- СРАктриса
Синтия
Ротрок
- АОАктриса
Ажель
Орелия
- МКАктёр
Мишель
Кисси
- ММАктриса
Монья
Мула
- ЭДАктёр
Эмильен
Де Фалько
- АКАктёр
Абдель
Кисси
- ММАктёр
Мике
Мёллер
- РВСценарист
Росс
В. Кларксон
- ОХМонтажёр
Оливер
Харпер
- РВОператор
Росс
В. Кларксон