На расстоянии удара (фильм, 2024) смотреть онлайн

Легендарного бойца Майкла Риверса шантажируют, заставляя принять участие в международном турнире, где участвуют опытнейшие и опасные спортсмены. Он должен одержать победу, чего бы это ни стоило, иначе он рискует больше никогда не увидеть свою дочь.







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