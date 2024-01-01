На расстоянии удара
Wink
Фильмы
На расстоянии удара
7.92024, The Last Kumite
Боевики105 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

На расстоянии удара (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Легендарного бойца Майкла Риверса шантажируют, заставляя принять участие в международном турнире, где участвуют опытнейшие и опасные спортсмены. Он должен одержать победу, чего бы это ни стоило, иначе он рискует больше никогда не увидеть свою дочь.


На расстоянии удара смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевики
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

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