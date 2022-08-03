День мертвецов: Злая кровь
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День мертвецов: Злая кровь

День мертвецов: Злая кровь (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

7.72018, Day of the Dead: Bloodline
Ужасы, Драма86 мин18+

О фильме

В мире, охваченном эпидемией зомби, группа ученых и военных скрывается в подземном бункере. Уцелевшая девушка Зои Паркер бежит от человека из прошлого, который стал монстром только наполовину.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «День мертвецов: Злая кровь»