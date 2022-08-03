День мертвецов: Злая кровь (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
7.72018, Day of the Dead: Bloodline
Ужасы, Драма86 мин18+
О фильме
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
3.5 IMDb
- ГЭРежиссёр
Гектор
Эрнандес
- Актёр
Джонатон
Шек
- Актриса
Софи
Скелтон
- ДГАктёр
Джефф
Гам
- МВАктёр
Маркус
Ванко
- ЛБАктриса
Лиллиэн
Бланкеншип
- УЧАктриса
Ульяна
Чан
- ШУАктриса
Шари
Уотсон
- АСАктёр
Атанас
Сребрев
- МСАктёр
Марк
Смит
- НЛАктёр
Ник
Лоб
- МТСценарист
Марк
Тондерай
- ДАСценарист
Джордж
А. Ромеро
- ККПродюсер
Криста
Кэмпбелл
- БДПродюсер
Боаз
Дэвидсон
- ЛГПродюсер
Лати
Гробман
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Завальский
- ДДМонтажёр
Дэмиэн
Драго
- АООператор
Антон
Огнянов
- ФВКомпозитор
Фредерик
Видман