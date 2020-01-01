Декретный отрыв
Wink
Фильмы
Декретный отрыв
7.62020, Alles is zoals het zou moeten zijn
Комедии, Драмы103 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Декретный отрыв (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь Ирис складывалась лучше некуда: успешная карьера на телевидении, привлекательный парень, долгожданный ребeнок. Но прямо в роддоме возлюбленный заявляет ей, что давно крутит роман на стороне. Новоиспеченная мама в шоке, однако намерена и впредь брать от жизни всe. Наслаждаться материнством, но и не забывать о себе любимой. Вечеринки, свидания, пока малыш с няней… и декретный отпуск запросто превращается в декретный отрыв!

Декретный отрыв смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Нидерланды
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Декретный отрыв»

Всё