Декретный отрыв (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь Ирис складывалась лучше некуда: успешная карьера на телевидении, привлекательный парень, долгожданный ребeнок. Но прямо в роддоме возлюбленный заявляет ей, что давно крутит роман на стороне. Новоиспеченна�я мама в шоке, однако намерена и впредь брать от жизни всe. Наслаждаться материнством, но и не забывать о себе любимой. Вечеринки, свидания, пока малыш с няней… и декретный отпуск запросто превращается в декретный отрыв!



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