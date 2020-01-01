7.62020, Alles is zoals het zou moeten zijn
Комедии, Драмы103 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Декретный отрыв (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Жизнь Ирис складывалась лучше некуда: успешная карьера на телевидении, привлекательный парень, долгожданный ребeнок. Но прямо в роддоме возлюбленный заявляет ей, что давно крутит роман на стороне. Новоиспеченна�я мама в шоке, однако намерена и впредь брать от жизни всe. Наслаждаться материнством, но и не забывать о себе любимой. Вечеринки, свидания, пока малыш с няней… и декретный отпуск запросто превращается в декретный отрыв!
Декретный отрыв смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаНидерланды
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- БСАктриса
Барбара
Слусен
- ЯКАктёр
Ян
Койман
- ЙдАктёр
Йелле
де Йонг
- СЛАктриса
Санне
Лангелаар
- ЮААктриса
Юлия
Аккерманс
- РФАктриса
Рени
Фоккер
- ТВАктёр
Том
Ван Дандюйт
- ПСАктёр
Патрик
Стоф
- БВАктёр
Брэм
Ван дер Хейден
- МПАктриса
Мераль
Полат
- ДДСценарист
Дафна
Декерс
- МдПродюсер
Марсель
де Блок
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина