Я всегда буду помнить ваши лица (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Драма о восстановительном правосудии — практике, направленной на диалог между преступниками и потерпевшими, которая существует во Франции с 2014 года. Волонтеры Фанни, Мишель и Джудит ежедневно помогают наладить связь между жертвами и их обидчиками, чтобы облегчить психологический груз пострадавших. Например, Хлоя, пережившая в подростковом возрасте насилие со стороны сводного брата, узнает, что тот вернулся в город, и боится случайно столкнуться с ним. Девушка просит волонтеров оградить ее от этого. Кто-то из потерпевших, наоборот, хочет встретиться с преступником лицом к лицу, и специалисты следят за безопасностью таких встреч. Пронзительные истории из практики Фанни, Мишель и Джудит ждут вас в драме «Я всегда буду помнить ваши лица». Фильм 2023 года можно смотреть онлайн на Wink!
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Информация
Рейтинг
- ЖЭРежиссёр
Жанна
Эрри
- ЛБАктриса
Лейла
Бехти
- Актриса
Адель
Экзаркопулос
- ДБАктёр
Дали
Бенссалах
- ЭБАктриса
Элоди
Буше
- Актёр
Жиль
Леллуш
- ББАктёр
Биран
Ба
- АБАктриса
Анн
Бенуа
- СБАктриса
Сулиан
Брахим
- Актёр
Жан-Пьер
Дарруссен
- МАктриса
Миу-Миу
- ЖЭСценарист
Жанна
Эрри
- Продюсер
Ален
Атталь
- ЮСПродюсер
Юго
Селиньяк
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ИПХудожница
Изабель
Паннетье
- ПСКомпозитор
Паскаль
Сангла