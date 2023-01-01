Я всегда буду помнить ваши лица (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Драма о восстановительном правосудии — практике, направленной на диалог между преступниками и потерпевшими, которая существует во Франции с 2014 года. Волонтеры Фанни, Мишель и Джудит ежедневно помогают наладить связь между жертвами и их обидчиками, чтобы облегчить психологический груз пострадавших. Например, Хлоя, пережившая в подростковом возрасте насилие со стороны сводного брата, узнает, что тот вернулся в город, и боится случайно столкнуться с ним. Девушка просит волонтеров оградить ее от этого. Кто-то из потерпевших, наоборот, хочет встретиться с преступником лицом к лицу, и специалисты следят за безопасностью таких встреч. Пронзительные истории из практики Фанни, Мишель и Джудит ждут вас в драме «Я всегда буду помнить ваши лица». Фильм 2023 года можно смотреть онлайн на Wink!



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