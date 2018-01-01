Биография

Анн Бенуа – французская актриса родом из Парижа. День рождения: 1 января 1953 г. Парижанка Анн Бенуа актрисой решила стать далеко не сразу. После средней школы она поступила в Версальскую консерваторию, где обучалась в классе Марсель Тассенкур. Только после этого ей пришла идея о посещении мастер-классов в театральной школе Татьяны Балаховой, а также Антуана Витеза. Она училась у Софи Лукачевской, Орельена Рекоинга. Впервые дебютировала в кинематографе в 1981 г. в комедии «Играть ва-банк» Мишеля Нерваля. При этом не прекращала работу в театре. Анн Бенуа сыграла десятки ролей, участвуя в постановках современных французских драматургов. За 40 лет съемок у актрисы накопилось портфолио из более 9 десятков работ в кино и на телевидении. Впервые в главной роли она снялась в комедии «Отец» (2005 г.) Мориса Бартелеми. Ей довелось поработать совместно с Жераром Депардье в драме «Маленький мир» (2010 г.), а в драме «Последнее безумство Клер Дарлин» (2018 г.) ее партнерами в кадре стали Катрин Денев и Кьяра Мастроянни. Заметный след в перечне мелодрам и семейных сериалов Анн Бенуа оставил триллер в стиле арт-хаус «Кошмар за стеной» (2011 г.) Жюльена Лякомба и Паскаля Сида, а также драматическая комедия «Кто любит меня, идет за мной!» (2019 г.) Хосе Алкала.