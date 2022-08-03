Любовь-морковь по-французски
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Любовь-морковь по-французски

Любовь-морковь по-французски (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.22017, L'un dans l'autre
Комедия, Фэнтези78 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Питер и Пенелопа скрывают свою связь от своих «половинок» и даже дружат парами. Они решают покончить с изменами, но после прощального страстного свидания просыпаются в теле друг друга.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь-морковь по-французски»