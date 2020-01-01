Марионетка (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Мэриан уже много лет успешно работает детским психотерапевтом, но знакомство с Мэнни, замкнутым 10-летним мальчиком, заставляет ее усомниться в своей компетентности, а после – в том, что реально. Все, что рисует ребенок, вскоре случается. Но это отнюдь не милые детские фантазии... А мрачные, леде�нящие душу сюжеты, герои которых отныне – марионетки в неведомой никому игре.



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