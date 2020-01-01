Марионетка
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Марионетка

Марионетка (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.52020, Marionette
Триллеры, Детективы107 мин18+
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Сюжет

Мэриан уже много лет успешно работает детским психотерапевтом, но знакомство с Мэнни, замкнутым 10-летним мальчиком, заставляет ее усомниться в своей компетентности, а после – в том, что реально. Все, что рисует ребенок, вскоре случается. Но это отнюдь не милые детские фантазии... А мрачные, леденящие душу сюжеты, герои которых отныне – марионетки в неведомой никому игре.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Марионетка»

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