Марионетка (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.52020, Marionette
Триллеры, Детективы107 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Мэриан уже много лет успешно работает детским психотерапевтом, но знакомство с Мэнни, замкнутым 10-летним мальчиком, заставляет ее усомниться в своей компетентности, а после – в том, что реально. Все, что рисует ребенок, вскоре случается. Но это отнюдь не милые детские фантазии... А мрачные, леде�нящие душу сюжеты, герои которых отныне – марионетки в неведомой никому игре.
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Информация
СтранаЛюксембург, Нидерланды, Великобритания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыДетективы, Триллеры
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЭвРежиссёр
Элберт
ван Стриен
- ТРАктриса
Текла
Рютен
- ЭВАктёр
Элайджа
Вульф
- Актёр
Иман
Эллиотт
- СХАктёр
Сэм
Хэзелдайн
- ДСАктриса
Доун
Стил
- РФАктриса
Ребекка
Фронт
- БПАктёр
Билл
Патерсон
- Актёр
Питер
Муллан
- ПЧАктриса
Пэрл
Чанда
- БУАктриса
Бригитта
Урхаузен
- БХСценарист
Бен
Хопкинс
- ЭвСценарист
Элберт
ван Стриен
- Продюсер
Бурни
Бос
- ЭвПродюсер
Элберт
ван Стриен
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- УСХудожница
Ули
Симон
- ЭвМонтажёр
Элберт
ван Стриен
- ГвОператор
Гуидо
ван Геннеп