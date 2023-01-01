Биография

Питер Муллан – актер, сценарист, продюсер, режиссер. Обладатель «Золотого льва», а также призер Каннского фестиваля. Известен своими яркими ролями в лентах «Последний легион», «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1», «Тираннозавр». Будущий кинематографист родился в шотландском городе Питерхеде в 1959 г. Кроме маленького Питера в семье воспитывалось еще 8 детей. Мать работала медсестрой, а отец был техническим специалистом и работал в лаборатории. Вскоре после переезда в Глазго отец большого семейства лишился работы. В подростковом возрасте у юноши начались проблемы с учебой, он связался с уличной бандой, но вскоре одумался. Окончив школу, он стал студентом экономического факультета Университета Глазго. В этот же период он пережил смерть отца. Первую роль Питер Муллан сыграл на театральной сцене в 1988 г. В кино он начал сниматься с 1990 г. Дебютной для артиста стала лента «Переступая черту». Затем он снялся в криминальных картинах «Неглубокая могила», «На игле», военной драме «Храброе сердце». В 1999 г. появился во французской ленте «Эскорт», а в 2000 г. его фильмография пополнилась вестерном «Золотая пыль». В этом фильме Питер Муллан исполнил главную роль. В образе ведущих персонажей он предстал в картинах «Молодой Адам», «Настоящий Север», «Тираннозавр», «Песнь заката», «Исчезновение». В качестве режиссера и сценариста Муллан работал над фильмами «Сироты», «Сестры Магдалины», «Отморозки».