Наваждение Джули (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Молодая девушка поселяется у пожилой женщины, которая так и не смирилась с утратой мужа. Вдова ведeт себя так, как будто супруг всe ещe живет с ней. Девушка соглашается подыграть, но вскоре и сама начинает чувствовать присутствие потусторонней силы.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb
- БДРежиссёр
Батист
Драпо
- АИАктриса
Алис
Исааз
- ЖБАктриса
Жаклин
Биссет
- ФБАктёр
Франсуа-Доминик
Блен
- БУАктёр
Бастьен
Угетто
- ЭСАктриса
Энн
Стиффенс
- ДМАктриса
Джудит
Марголин
- АМАктёр
Антуан
Мако
- КЛАктёр
Кентан
Лаклотт
- КЭАктриса
Камилль
Эррера
- МЛАктриса
Матильда
Лубе
- БДСценарист
Батист
Драпо
- ТЛПродюсер
Тьерри
Луна
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова