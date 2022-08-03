Наваждение Джули
Wink
Фильмы
Наваждение Джули
6.52020, Messe basse
Ужасы, Триллер86 мин18+

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Наваждение Джули (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Молодая девушка поселяется у пожилой женщины, которая так и не смирилась с утратой мужа. Вдова ведeт себя так, как будто супруг всe ещe живет с ней. Девушка соглашается подыграть, но вскоре и сама начинает чувствовать присутствие потусторонней силы.

Страна
Франция
Жанр
Ужасы, Фэнтези, Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Наваждение Джули»