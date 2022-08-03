Молодая девушка поселяется у пожилой женщины, которая так и не смирилась с утратой мужа. Вдова ведeт себя так, как будто супруг всe ещe живет с ней. Девушка соглашается подыграть, но вскоре и сама начинает чувствовать присутствие потусторонней силы.

