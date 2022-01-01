Вкус любви
Wink
Фильмы
Вкус любви
7.62022, La dégustation
Мелодрамы, Комедии88 мин18+

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Вкус любви (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Истинно французская комедия о том, как любовь к вину помогла двум одиноким сердцам соединиться. Жак давно перестал искать романтических отношений из-за негативного опыта. Он ведет спокойную жизнь, которая выстроена вокруг его главного увлечения – вина. У Жака собственный винный магазин, где он время от времени проводит открытые дегустации. На одну из них заглядывает одинокая акушерка Гортензия. Ей тоже не до романтики, ведь у нее тяжелая работа и пожилая мать, которая постоянно требует внимания и заботы. Тем не менее заядлые одиночки Жак и Гортензия начинают делать робкие шаги навстречу друг другу. К чему это приведет, можно узнать, если смотреть фильм «Вкус любви» (2022) онлайн в видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
Франция
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вкус любви»

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