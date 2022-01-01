Вкус любви (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Истинно французская комедия о том, как любовь к вину помогла двум одиноким сердцам соединиться. Жак давно перестал искать романтических отношений из-за негативного опыта. Он ведет спокойную жизнь, которая выстроена вокруг его главного увлечения – вина. У Жака собственный винный магазин, где он время от времени проводит открытые дегустации. На одну из них заглядывает одинокая акушерка Гортензия. Ей тоже не до романтики, ведь у нее тяжелая работа и пожилая мать, которая постоянно требует внимания и заботы. Тем не менее заядлые одиночки Жак и Гортензия начинают делать робкие шаги навстречу друг другу. К чему это приведет, можно узнать, если смотреть фильм «Вкус любви» (2022) онлайн в видеосервисе Wink.



Вкус любви смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.