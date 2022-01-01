Вкус любви (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Истинно французская комедия о том, как любовь к вину помогла двум одиноким сердцам соединиться. Жак давно перестал искать романтических отношений из-за негативного опыта. Он ведет спокойную жизнь, которая выстроена вокруг его главного увлечения – вина. У Жака собственный винный магазин, где он время от времени проводит открытые дегустации. На одну из них заглядывает одинокая акушерка Гортензия. Ей тоже не до романтики, ведь у нее тяжелая работа и пожилая мать, которая постоянно требует внимания и заботы. Тем не менее заядлые одиночки Жак и Гортензия начинают делать робкие шаги навстречу друг другу. К чему это приведет, можно узнать, если смотреть фильм «Вкус любви» (2022) онлайн в видеосервисе Wink.
Вкус любви смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ИКРежиссёр
Иван
Кальберак
- ИКАктриса
Изабель
Карре
- БКАктёр
Бернар
Кампан
- МААктёр
Мунир
Амамра
- ЭВАктёр
Эрик
Вьеллар
- ОКАктёр
Оливье
Клавери
- ЖМАктриса
Женевьев
Мниш
- РФАктриса
Ребекка
Фине
- СПАктриса
Сефора
Понди
- СДАктёр
Себастьен
Дельпи
- ПБАктёр
Пьер
Бенезит
- ИКСценарист
Иван
Кальберак
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ШДХудожница
Шарлотта
Давид
- ЛАКомпозитор
Лоран
Акнен