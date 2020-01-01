Последняя пуля
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Последняя пуля

Последняя пуля (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.92020, Disturbing the Peace
Боевики87 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Тихий городок в штате Техас захватывают опасные преступники на байках. Их цель ― инкассаторская машина, которая скоро будет проезжать через город. Они берут жителей в заложники и перекрывают все каналы связи. Бывший полицейский Джим Диллон решает вновь взять в руки оружие и спасти земляков.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последняя пуля»

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