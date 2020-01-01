Последняя пуля (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.92020, Disturbing the Peace
Боевики87 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Тихий городок в штате Техас захватывают опасные преступники на байках. Их цель ― инкассаторская машина, которая скоро будет проезжать через город. Они берут жителей в заложники и перекрывают все каналы связи. Бывший полицейский Джим Диллон решает вновь взять в руки оружие и спасти земляков.
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Информация
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ЙАРежиссёр
Йорк
Алек Шеклтон
- Актёр
Гай
Пирс
- ДСАктёр
Девон
Сава
- КГАктриса
Келли
Грейсон
- МСАктёр
Майкл
Сироу
- ЛМАктёр
Люк
Мартин Коллинз
- ДГАктёр
Джейк
Гродник
- ДЛАктёр
Джон
Льюис
- ТДАктёр
Теренс
Дж. Ротоло
- ББАктриса
Барби
Бланк
- БРАктёр
Брэнскомб
Ричмонд
- ЧХСценарист
Чак
Хастмайр
- ДБПродюсер
Джефф
Боулер
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- КПОператор
Куртис
Петерсен