Последняя пуля (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Тихий городок в штате Техас захватывают опасные преступники на байках. Их цель ― инкассаторская машина, которая скоро будет проезжать через город. Они берут жителей в заложники и перекрывают все каналы связи. Бывший полицейский Джим Диллон решает вновь взять в руки оружие и спасти земляков.



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