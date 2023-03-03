Проклятие черного паука (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Исторический хоррор в стиле «Ведьмы» о молодой повитухе, заключившей сделку с потусторонними силами, чтобы спасти своих близких. Экранизация классической швейцарской новеллы Иеремии Готхельфа. XIII век. Кристина, юная повитуха, возвращается в родную деревню к семье. Она узнает, что ее жителей уже долго истязают немецкие рыцари во главе с Гансом фон Штоффельном, чье последнее задание — за месяц пересадить огромные лесные деревья на обочину дороги к его замку — практически невыполнимо. Помочь местным вызывается мрачный незнакомец, требующий за свои услуги некрещеного младенца. Отчаявшаяся Кристина, уже потерявшая отца из-за жестокости рыцарей, соглашается на сделку. Вот только когда придет время платить по счетам, никто не захочет отдавать своих детей, а на деревню станут нападать жуткие пауки.
Рейтинг
- МФРежиссёр
Маркус
Фишер
- НХАктриса
Нурит
Хиршфельд
- МЗАктёр
Маркус
Зигнер
- ЛШАктриса
Лилит
Штангенберг
- РЦАктёр
Рональд
Церфельд
- Актёр
Анатоль
Таубман
- МБАктёр
Марин
Блюлле
- ФДАктёр
Филипп
Дроште
- МДАктриса
Мария
Дер
- МГАктриса
Марина
Гера
- ЮЯАктриса
Юлия
Якубовска
- МФПродюсер
Маркус
Фишер
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Балабанов
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- КЦКомпозитор
Кристиан
Цендер