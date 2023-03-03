Проклятие черного паука (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Исторический хоррор в стиле «Ведьмы» о молодой повитухе, заключившей сделку с потусторонними силами, чтобы спасти своих близких. Экранизация классической швейцарской новеллы Иеремии Готхельфа. XIII век. Кристина, юная повитуха, возвращается в родную деревню к семье. Она узнает, что ее жителей уже долго истязают немецкие рыцари во главе с Гансом фон Штоффельном, чье последнее задание — за месяц пересадить огромные лесные деревья на обочину дороги к его замку — практически невыполнимо. Помочь местным вызывается мрачный незнакомец, требующий за свои услуги некрещеного младенца. Отчаявшаяся Кристина, уже потерявшая отца из-за жестокости рыцарей, соглашается на сделку. Вот только когда придет время платить по счетам, никто не захочет отдавать своих детей, а на деревню станут нападать жуткие пауки.



