Стелла в Париже (фильм, 2022) смотреть онлайн

Парижская старшеклассница открывает для себя мир ночных клубов и забывает об учебе на пороге выпускного. Продолжение фестивального хита о приключениях не по годам мудрой школьницы.



Париж, 1985 год. В 11 лет девочка из рабочего квартала Стелла получила шанс перейти в престижную школу и не упустила его. Сейчас ей 17, впереди последний учебный год, и от его результатов зависит ее будущее: без хороших отметок девушка без привилегий едва ли может поступить в вуз. Однако Стелла не спешит просиживать за учебниками, вместо этого увлекаясь ночной жизнью Парижа. Клуб Bains Douches становится ее вторым домом, а его танцовщик Андре — первой серьезной влюбленностью. Кажется, больше Стеллу ничто и никто не волнует. Но что это? Легкомыслие, гормоны или, может быть, попытка убежать от реальности, где ее отец оставил семью ради другой женщины?



