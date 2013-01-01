Вулкан страстей (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.62013, Eyjafjallajökull
Комедии, Приключения88 мин16+
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Сюжет
Где бы вы не хотели встретиться с бывшим? Только не в соседнем кресле самолета, чтобы пережить вместе перелет. И уж точно не в одной машине, чтобы вопреки исландскому вулкану с непроизносимым названием, пересечь всю Европу. Когда вы страстно ненавидите друг друга, может случиться всякое.
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Информация
СтранаФранция, Бельгия
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Приключения
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Актриса
Валери
Боннетон
- ДБАктёр
Дэни
Бун
- Актёр
Дени
Меноше
- АДАктёр
Альбер
Дельпи
- БМАктриса
Беранжер
МакНис
- МБАктёр
Малик
Бенталья
- КДАктриса
Констанс
Долле
- МААктриса
Мириам
Азенкот
- АААктёр
Арно
Анриет
- ЯСАктёр
Ян
Сортон
- ЛЗСценарист
Лоран
Зэйтун
- ЙКСценарист
Йохан
Кромб
- НДПродюсер
Николя
Дюваль-Адассовски
- ЛЗПродюсер
Лоран
Зэйтун
- ЯЗПродюсер
Ян
Зеноу
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ПЛХудожник
Паскаль
Ле Геллек
- ЛБХудожница
Летиция
Буи
- ТРКомпозитор
Томас
Руссель