Вулкан страстей (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Где бы вы не хотели встретиться с бывшим? Только не в соседнем кресле самолета, чтобы пережить вместе перелет. И уж точно не в одной машине, чтобы вопреки исландскому вулкану с непроизносимым названием, пересечь всю Европу. Когда вы страстно ненавидите друг друга, может случиться всякое.



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