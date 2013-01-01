Вулкан страстей
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Вулкан страстей

Вулкан страстей (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.62013, Eyjafjallajökull
Комедии, Приключения88 мин16+

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Сюжет

Где бы вы не хотели встретиться с бывшим? Только не в соседнем кресле самолета, чтобы пережить вместе перелет. И уж точно не в одной машине, чтобы вопреки исландскому вулкану с непроизносимым названием, пересечь всю Европу. Когда вы страстно ненавидите друг друга, может случиться всякое.

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Информация

Страна
Франция, Бельгия
Качество
SD
Жанры
Комедии, Приключения

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вулкан страстей»

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