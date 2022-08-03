Фильм 2012: Цунами (2009)

Южнокорейский фильм-катастрофа «2012: Цунами» начинается как легкая мелодрама о жителях города Пусан, но постепенно превращается в остросюжетный триллер, где каждому герою приходится бороться за свою жизнь.



На пляж Хэундэ в Пусане ежегодно приезжает более миллиона туристов, и для них он выглядит как идеальное место для отдыха. Однако морской геолог Ким Хви встревожен: начавшаяся в Японском море сейсмическая активность напоминает то, что произошло несколько лет назад в Индийском океане, когда гигантская волна цунами обрушилась на прибрежные города в Юго-Восточной Азии. Если расчеты верны, скоро Хэундэ накроет мегацунами, которое в считанные минуты уничтожит туристический рай. Ученый пытается предупредить власти и настаивает на срочной эвакуации, но его предостережения никто не воспринимает всерьез. Город продолжает жить обычной туристической жизнью, не подозревая о надвигающейся катастрофе.



«2012: Цунами» — фильм 2009 года, который цепляет не только зрелищными спецэффектами, но и удивительно пронзительной историй. Это картина о том, что перед стихией все равны, и только любовь и взаимная поддержка дают шанс выжить. Смотреть «2012: Цунами» в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink.

