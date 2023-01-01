Биография

Ха Джи-вон — корейская актриса. Родилась в городе Порен 28 июня 1978 года. Еще в школе Джи-вон решила стать актрисой, поэтому поступила в университет Данкук, в котором изучала кино и телевидение. Девушке пришлось пройти десятки прослушиваний, однако в итоге кинодеятельница смогла основать личное агентство. В данный момент на счету Ха Джи-вон 39 проектов. Дебютом для артистки стал малобюджетный корейский хоррор «Месть с того света» в 2000 году. Ее следующие киноработы были более серьезного формата. Среди них фильмы «Тоже», «Дуэлянт» и «Корея», а также дорамы «Императрица Ки», «Таинственный сад», «Воспоминание о Бали», «Королевство двух сердец».