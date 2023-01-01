Плавучий госпиталь
Wink
Сериалы
Плавучий госпиталь
9.32017, Byeongwonseon 1 сезон
Драмы16+

Плавучий госпиталь (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Из-за отделенности от благ цивилизации местные жители разрозненных островов обделены своевременной медицинской помощью. Чтобы исправить эту неблагоприятную ситуацию, правительство решило отправить на помощь корабль-госпиталь. Неустанно свой дозор на нём несет команда молодых, квалифицированных врачей, которая готова сделать всё, что потребуется ради спасения жизни пациента.

Все сезоны сериала Плавучий госпиталь смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb