Плавучий госпиталь (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Плавучий госпиталь. Сезон 1. Серия 8
Плавучий госпиталь
1-й сезон
8-я серия
9.32017, Byeongwonseon
Драма16+

Из-за отделенности от благ цивилизации местные жители разрозненных островов обделены своевременной медицинской помощью. Чтобы исправить эту неблагоприятную ситуацию, правительство решило отправить на помощь корабль-госпиталь. Неустанно свой дозор на нём несет команда молодых, квалифицированных врачей, которая готова сделать всё, что потребуется ради спасения жизни пациента.

Южная Корея
Драма
Full HD
55 мин / 00:55

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb