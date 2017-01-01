9.32017, Byeongwonseon
Драма16+
Плавучий госпиталь (сериал, 2017) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+58 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+58 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+56 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+56 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+56 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+56 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+56 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+56 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+56 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+56 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+57 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+57 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+57 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+54 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+58 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+58 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+56 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+57 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+58 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+58 мин
Плавучий госпиталь
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
О сериале
Из-за отделенности от благ цивилизации местные жители разрозненных островов обделены своевременной медицинской помощью. Чтобы исправить эту неблагоприятную ситуацию, правительство решило отправить на помощь корабль-госпиталь. Неустанно свой дозор на нём несет команда молодых, квалифицированных врачей, которая готова сделать всё, что потребуется ради спасения жизни пациента.
Сериал Плавучий госпиталь 1 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама
КачествоFull HD
Время55 мин / 00:55
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb