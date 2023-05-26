Плавучий госпиталь (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Из-за отделенности от благ цивилизации местные жители разрозненных островов обделены своевременной медицинской помощью. Чтобы исправить эту неблагоприятную ситуацию, правительство решило отправить на помощь корабль-госпиталь. Неустанно свой дозор на нём несет команда молодых, квалифицированных врачей, которая готова сделать всё, что потребуется ради спасения жизни пациента.



