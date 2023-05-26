Плавучий госпиталь (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Плавучий госпиталь. Сезон 1. Серия 2
Плавучий госпиталь
1-й сезон
2-я серия
9.32017, Byeongwonseon
Драма16+

Эта серия пока недоступна

Из-за отделенности от благ цивилизации местные жители разрозненных островов обделены своевременной медицинской помощью. Чтобы исправить эту неблагоприятную ситуацию, правительство решило отправить на помощь корабль-госпиталь. Неустанно свой дозор на нём несет команда молодых, квалифицированных врачей, которая готова сделать всё, что потребуется ради спасения жизни пациента.

Южная Корея
Драма
57 мин / 00:57

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb