Будни торговца кровью (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Южная Корея после Корейской войны. Хо Сам-гван работает на стройке и на ферме дяди. Так заведено, что деревенские парни не могут жениться, не сдав кровь — это показывает, что они здоровы, могут прокормить семью, а так же приносит неплохие деньги. Однажды Сам-гван видит Ок-ран и моментально влюбляется. Она — самая красивая девушка в деревне, да ещё и встречается с крутым парнем. Сам-гван решает сдать кровь и непременно жениться на девушке своей мечты.



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