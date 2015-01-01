Будни торговца кровью (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Южная Корея после Корейской войны. Хо Сам-гван работает на стройке и на ферме дяди. Так заведено, что деревенские парни не могут жениться, не сдав кровь — это показывает, что они здоровы, могут прокормить семью, а так же приносит неплохие деньги. Однажды Сам-гван видит Ок-ран и моментально влюбляется. Она — самая красивая девушка в деревне, да ещё и встречается с крутым парнем. Сам-гван решает сдать кровь и непременно жениться на девушке своей мечты.
Будни торговца кровью смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
6.8 IMDb
- ХДРежиссёр
Ха
Джон-у
- ХДАктёр
Ха
Джон-у
- Актриса
Ха
Джи-вон
- НДАктёр
Нам
Да-рым
- НГАктёр
Но
Ган-мин
- ЧХАктёр
Чон
Хён-сок
- ЧХАктриса
Чон
Хе-джин
- ЧГАктёр
Чан
Гван
- ЧДАктёр
Чу
Джин-мо
- СДАктёр
Сон
Дон-иль
- ЧМАктёр
Чон
Ман-щик
- ЧДАктёр
Чо
Джин-ун
- КСАктёр
Ким
Сон-гюн
- ЛДАктёр
Ли
Джи-хун
- КЁАктриса
Ким
Ён-э
- ЛГАктёр
Ли
Гён-ён
- КДСценарист
Ким
Джу-хо
- ХДСценарист
Ха
Джон-у
- ЮХСценарист
Юй
Хуа
- АДПродюсер
Ан
Дон-гю
- ЧВПродюсер
Чан
Вон-сок
- ПИХудожник
Пак
Иль-хён
- КЮХудожник
Квон
Ю-джин
- ЛСХудожница
Лим
Сын-хи
- КСМонтажёр
Ким
Сан-бом
- КДМонтажёр
Ким
Джэ-бом
- КДКомпозитор
Ким
Джон-бом