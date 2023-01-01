WinkЧан Гван
Чан Гван
Jang Gwang
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 5 января 1952 г. (73 года)
Фильмография
Актёр
- 8.8
Невидимый убийца2022, 103 минБесплатно
- 9.2
Лунный свет2021
- 9.2
Коронованный шут2019Бесплатно
- 8.7
Провинциалы2018, 95 минБесплатно
- 9.1
Великая битва2018, 130 минБесплатно
- 9.0
Плохой вор, хороший вор2017Бесплатно
- 9.5
Корейская одиссея. Хваюги2017Бесплатно
- 9.2
Подсудимый2017
- 9.3
Школа Мурим2016
- 9.4
Любовь в лунном свете2016Бесплатно
- 8.9
Будни торговца кровью2015, 118 минБесплатно