Коронованный шут (сериал, 2019) смотреть онлайн

Времена правления династии Чосон. Дворцовые интриги вынуждают короля Ли Хуна прибегнуть к крайним мерам. Повстречав однажды своего двойника, шута по имени Ха Сан, он решает поменяться с ним местами, чтобы избежать смерти от рук заговорщиков. Оба героя влюбляются в прекрасную королеву Ю Так-вун, которая очень рада переменам в характере мужа.

