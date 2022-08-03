Коронованный шут
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Коронованный шут
9.22019, The crowned clown (Gwanghae, wangyidoen namja) 1 сезон
Драма, Исторический16+

Коронованный шут (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Времена правления династии Чосон. Дворцовые интриги вынуждают короля Ли Хуна прибегнуть к крайним мерам. Повстречав однажды своего двойника, шута по имени Ха Сан, он решает поменяться с ним местами, чтобы избежать смерти от рук заговорщиков. Оба героя влюбляются в прекрасную королеву Ю Так-вун, которая очень рада переменам в характере мужа.

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb