Коронованный шут (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Коронованный шут. Сезон 1. Серия 15
Коронованный шут
1-й сезон
15-я серия
9.22019, The crowned clown (Gwanghae, wangyidoen namja)
Драма, Мелодрама16+

Опасаясь заговоров и покушений, чосонский король сажает на трон своего двойника — шута по имени Ха Сон. А тот влюбляется в королеву, которая очень рада переменам в характере мужа.

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
67 мин / 01:07

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb