Коронованный шут. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Коронованный шут
1-й сезон
6-я серия
9.22019, The crowned clown (Gwanghae, wangyidoen namja)
Драмы, Мелодрамы16+

Коронованный шут (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Опасаясь заговоров и покушений, чосонский король сажает на трон своего двойника — шута по имени Ха Сон. А тот влюбляется в королеву, которая очень рада переменам в характере мужа.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb