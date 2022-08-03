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Коронованный шут
1-й сезон

Коронованный шут (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

9.22019, The crowned clown (Gwanghae, wangyidoen namja) 16 серий
Драма, Исторический16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Опасаясь заговоров и покушений, чосонский король сажает на трон своего двойника — шута по имени Ха Сон. А тот влюбляется в королеву, которая очень рада переменам в характере мужа.

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb