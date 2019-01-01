WinkСериалыКоронованный шут1-й сезон7-я серия
9.22019, The crowned clown (Gwanghae, wangyidoen namja)
Драма, Мелодрама16+
Коронованный шут (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Опасаясь заговоров и покушений, чосонский король сажает на трон своего двойника — шута по имени Ха Сон. А тот влюбляется в королеву, которая очень рада переменам в характере мужа.
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb