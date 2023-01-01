Школа Мурим
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Школа Мурим
9.32016, Moorim school 1 сезон
Боевики, Драмы16+

Школа Мурим (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Школа боевых искусств Мурим открыла двери для учеников со всего мира: учителя и учащиеся приезжают в неe из Кореи и других стран, и у каждого из них есть своя собственная история. А школа научит своих учеников справедливости, твердости, жертвенности, воспитает боевой дух через единоборства и подготовит их ко взрослой жизни.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.9 IMDb