Школа боевых искусств Мурим открыла двери для учеников со всего мира: учителя и учащиеся приезжают в неe из Кореи и других стран, и у каждого из них есть своя собственная история. А школа научит своих учеников справедливости, твердости, жертвенности, воспитает боевой дух через единоборства и подготовит их ко взрослой жизни.

