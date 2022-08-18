Школа Мурим. Сезон 1. Серия 16
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Сериалы
Школа Мурим
1-й сезон
16-я серия
9.32016, Moorim school
Боевик, Драма18+

Школа Мурим (сериал, 2016) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Школа боевых искусств Мурим открыла двери для учеников со всего мира: учителя и учащиеся приезжают в неe из Кореи и других стран, и у каждого из них есть своя собственная история. А школа научит своих учеников справедливости, твердости, жертвенности, воспитает боевой дух через единоборства и подготовит их ко взрослой жизни.

Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Драма
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb