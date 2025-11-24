Шесть леденящих душу историй о тайных желаниях, отчаянной наглости, непримиримой конкуренции и просто невезении. Фильм «Вкус страха» — корейский альманах короткометражных хорроров о том, как хрупка человеческая жизнь.



Три подруги решают провести ритуал в надежде исполнить заветные желания, но никто из них не готов к последствиям. Несчастная девушка встречает призрака, который обещает ей помочь добиться желаемого при условии, что она принесет серьезную жертву. Молодой человек вынужден остаться на ночь в подозрительном отеле. Мужчина решает позаниматься в спортивном зале жилого комплекса поздно вечером, когда по правилам он уже закрыт. Женщина приходит в себя после наркоза и понимает, что не может ходить. Известные стримерши-конкурентки устраивают состязание, кто съест больше еды на камеру.



Какие ужасы ожидают героев шести новелл, вы узнаете, когда будете смотреть «Вкус страха» (2023) на Wink.

