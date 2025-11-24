Вкус страха (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Шесть леденящих душу историй о тайных желаниях, отчаянной наглости, непримиримой конкуренции и просто невезении. Фильм «Вкус страха» — корейский альманах короткометражных хорроров о том, как хрупка человеческая жизнь.
Три подруги решают провести ритуал в надежде исполнить заветные желания, но никто из них не готов к последствиям. Несчастная девушка встречает призрака, который обещает ей помочь добиться желаемого при условии, что она принесет серьезную жертву. Молодой человек вынужден остаться на ночь в подозрительном отеле. Мужчина решает позаниматься в спортивном зале жилого комплекса поздно вечером, когда по правилам он уже закрыт. Женщина приходит в себя после наркоза и понимает, что не может ходить. Известные стримерши-конкурентки устраивают состязание, кто съест больше еды на камеру.
Какие ужасы ожидают героев шести новелл, вы узнаете, когда будете смотреть «Вкус страха» (2023) на Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время117 мин / 01:57
Рейтинг
- АСРежиссёр
Ан
Сан-хун
- ЮЫРежиссёр
Юн
Ын-гён
- ЧЁРежиссёр
Чхэ
Ё-джун
- КЁРежиссёр
Ким
Ён-гюн
- ЧСАктриса
Чан
Сын-ён
- ОСАктриса
О
Сын-хи
- ЧЕАктриса
Чан
Е-ын
- ЩЫАктриса
Щин
Ын-су
- КХАктриса
Ким
Хо-джон
- ЛСАктриса
Ли
Сор-а
- КТАктёр
Ким
Тхэ-хун
- ЧДАктёр
Чо
Джэ-юн
- ССАктёр
Сон
Сам-дон
- ЧЁАктёр
Чхэ
Ё-джун
- ЮХАктёр
Юн
Хён-мин
- ЧГАктёр
Чан
Гван
- ЮДАктриса
Юн
Да-гён
- ЛДАктриса
Ли
Джу-ён
- КДАктриса
Ким
Джу-рён
- ХСАктёр
Хон
Сын-иль
- ЧСАктриса
Чхве
Су-им
- ПЧАктриса
Пак
Чин-а
- АССценарист
Ан
Сан-хун
- ЮЫСценарист
Юн
Ын-гён
- ЧЁСценарист
Чхэ
Ё-джун
- КЁСценарист
Ким
Ён-гюн
- МДМонтажёр
Мун
Джон-хун
- СММонтажёр
Стив
М. Чхве
- КХОператор
Ким
Хён-джун
- ЧБОператор
Чо
Бён-хун
- ПККомпозитор
Пак
Ки-хон