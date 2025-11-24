Вкус страха
Wink
Фильмы
Вкус страха
6.72023, Goedammanchan
Ужасы117 мин18+

Вкус страха (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Шесть леденящих душу историй о тайных желаниях, отчаянной наглости, непримиримой конкуренции и просто невезении. Фильм «Вкус страха» — корейский альманах короткометражных хорроров о том, как хрупка человеческая жизнь.

Три подруги решают провести ритуал в надежде исполнить заветные желания, но никто из них не готов к последствиям. Несчастная девушка встречает призрака, который обещает ей помочь добиться желаемого при условии, что она принесет серьезную жертву. Молодой человек вынужден остаться на ночь в подозрительном отеле. Мужчина решает позаниматься в спортивном зале жилого комплекса поздно вечером, когда по правилам он уже закрыт. Женщина приходит в себя после наркоза и понимает, что не может ходить. Известные стримерши-конкурентки устраивают состязание, кто съест больше еды на камеру.

Какие ужасы ожидают героев шести новелл, вы узнаете, когда будете смотреть «Вкус страха» (2023) на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вкус страха»